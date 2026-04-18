Sportkegeln Classic
2. Bundesliga Mitte- TSV Großbardorf- SC Regensburg
TSV 1923 Großbardorf·
@tsv1923grossbardorf
Sportkegeln Classic
2. Bundesliga Mitte 120 Männer: TSV Großbardorf - SG Hainhausen
TSV 1923 Großbardorf·
Sportkegeln Classic
2. Bundesliga Mitte 120 Männer: TSV Großbardorf - SKC Nibelungen Lorsch
TSV 1923 Großbardorf·
Sportkegeln Classic
2. Bundesliga Mitte 120 Männer: TSV Großbardorf - SV Wernburg
TSV 1923 Großbardorf·
Sportkegeln Classic
2. Bundesliga Mitte 120 Männer: TSV Großbardorf - RW Hirschau
TSV 1923 Großbardorf·
Sportkegeln Classic
2. Bundesliga Mitte 120 Männer: TSV Großbardorf - TuS Gerolsheim
TSV 1923 Großbardorf·
Sportkegeln Classic
2. Bundesliga Mitte 120 Männer: TSV Großbardorf - SC Luhe-Wildenau
TSV 1923 Großbardorf·
Sportkegeln Classic
Pauly DKBC-Pokal Männer 2. Runde: TSV 1923 Großbardorf - Geiseltal Mücheln
TSV 1923 Großbardorf·
Sportkegeln Classic
2. Bundesliga Mitte 120 Männer: TSV Großbardorf - KSC Frammersbach
TSV 1923 Großbardorf·
Sportkegeln Classic
2. Bundesliga Mitte 120 Männer: TSV Großbardorf - SKK Eschlkam
TSV 1923 Großbardorf·
Sportkegeln Classic
2. Bundesliga Mitte 120 Männer: TSV Großbardorf - SC Luhe-Wildenau
TSV 1923 Großbardorf·
Sportkegeln Classic
2. Bundesliga Mitte 120 Männer: TSV Großbardorf - SV Wernburg
TSV 1923 Großbardorf·
Sportkegeln Classic
2. Bundesliga Mitte 120 Männer: TSV Großbardorf - Bahnfrei Damm Aschaffenburg
TSV 1923 Großbardorf·
Sportkegeln Classic
2. Bundesliga Mitte 120 Männer: TSV Großbardorf - KSC Frammersbach
TSV 1923 Großbardorf·