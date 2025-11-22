Ginnastica
TURNEN 2. Bundesliga Süd TT Buttenwiesen-Inningen gegen Exquisa Oberbayern
TT Buttenwiesen-Inningen·
@tsvbuttenwiesen
Im Jahr 2025 wollen der TSV Buttenwiesen und der TSV Inningen gemeinsam die Saison in der 2. Bundesliga Süd bestreiten. Seit Jahren besteht eine enge Freundschaft der beiden Vereine die sich im neu geründetem Verein dem TT Buttenwiesen-Inningen widerspiegelt.
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TURNEN 2. Bundesliga Süd TT Buttenwiesen-Inningen gegen Exquisa Oberbayern
TT Buttenwiesen-Inningen·
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TURNEN 2. Bundesliga Süd TT Buttenwiesen-Inningen gegen TG Allgäu
TT Buttenwiesen-Inningen·
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TURNEN 2. Bundesliga Süd TT Buttenwiesen-Inningen gegen Vfl Kircheim unter Teck
TT Buttenwiesen-Inningen·
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TURNEN 2. Bundesliga Süd TT Buttenwiesen-Inningen gegen StTV Singen
TT Buttenwiesen-Inningen·
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DTL 2. Bundesliga Männer: TSV Buttenwiesen - VfL Kirchheim unter Teck
TT Buttenwiesen-Inningen·
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DTL 2. Bundesliga Männer Süd: TSV Buttenwiesen vs. TG Hanauerland
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