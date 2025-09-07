Livestream premium Pay per View 5,90 € TuS Spenge 26/27 59,90 € VfL Eintracht Hagen 26/27 59,90 € . Liga Uomini Fase principale 26/27 69,90 € Continua TuS Spenge vs. VfL Eintracht Hagen II TuS Spenge Männer 29/08/26, 17:00 IN ARRIVO Da 5,90 € Segui Video-Livestream della partita TuS Spenge vs. VfL Eintracht Hagen II della 3. Liga Handball Männer del 29/08/2026. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-nord-westPallamano3. Handball-Liga MännerTuS Spenge MännerVfL Eintracht Hagen Männer IITuS Spenge Männer è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.