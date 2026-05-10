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TV Hannover-Badenstedt U19w
TV Hannover-Badenstedt U19w

TV Hannover-Badenstedt U19w

@tv-hannover-badenstedt-u19w

Der TVHB (die Handballsparte des TV Badenstedt von 1891 e. V.) zählt über 300 Mitglieder und nimmt in der Saison 2025/2026 mit 18 Jugend- und 4 Seniorenteams. am Spielbetrieb teil. Damit ist der TVHB in allen Altersklassen mit seinen Teams vertreten.

Calendario e prossimi livestream

sabato 19 settembresab 19 settembre

sabato 10 ottobresab 10 ottobre

domenica 15 novembredom 15 novembre

domenica 22 novembredom 22 novembre

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