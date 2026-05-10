TV Hannover-Badenstedt U19w
@tv-hannover-badenstedt-u19w
Der TVHB (die Handballsparte des TV Badenstedt von 1891 e. V.) zählt über 300 Mitglieder und nimmt in der Saison 2025/2026 mit 18 Jugend- und 4 Seniorenteams. am Spielbetrieb teil. Damit ist der TVHB in allen Altersklassen mit seinen Teams vertreten.
Calendario e prossimi livestream
sabato 19 settembresab 19 settembre
Da 3,90 €
sabato 10 ottobresab 10 ottobre
domenica 15 novembredom 15 novembre
domenica 22 novembredom 22 novembre
Video
Pallamano
JBLH wA Finale o partita per il 3° posto: TV Hannover-Badenstedt vs. XY
HSG Bensheim/Auerbach U19w·
Pallamano
JBLH wA Semifinale: TV Hannover-Badenstedt vs. HSG Stuttgart-Metzingen
HSG Bensheim/Auerbach U19w·
Pallamano
JBLH wA DM Viertelfinale: TV Hannover-Badenstedt vs. TuS Steißlingen
TV Hannover-Badenstedt U19w·
Pallamano
JBLH wA Meisterrunde A: TV Hannover-Badenstedt vs. SV Handewitter SV
TV Hannover-Badenstedt U19w·
Pallamano
JBLH wA Meisterrunde A: SV Fortuna 50 Neubrandenburg vs. TV Hannover-Badenstedt
SV Fortuna 50 Neubrandenburg·
Pallamano
JBLH wA Meisterrunde A: TV Hannover-Badenstedt vs. Buxtehuder SV
TV Hannover-Badenstedt U19w·
Pallamano
JBLH wA Meisterrunde A: TV Hannover-Badenstedt vs. SV Fortuna 50 Neubrandenburg
TV Hannover-Badenstedt U19w·
Pallamano
JBLH wA Vorrunde 2: TV Hannover-Badenstedt vs. Frankfurter Handball Club
TV Hannover-Badenstedt U19w·
Pallamano
JBLH wA Vorrunde 2: TV Hannover-Badenstedt vs. HSG Blomberg-Lippe
TV Hannover-Badenstedt U19w·
Pallamano
JBLH wA Vorrunde 2: Frankfurter Handball Club vs. TV Hannover-Badenstedt
Frankfurter HC U19w·