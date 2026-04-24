Pallamano
3. Liga Frauen: Staffel Nord - TV Hannover-Badenstedt vs. SV Grün-Weiß Schwerin
TV Hannover-Badenstedt Frauen·
@tvhannover-badenstedt-frauen
Der TVHB (die Handballsparte des TV Badenstedt von 1891 e. V.) zählt über 300 Mitglieder und nimmt in der Saison 2025/2026 mit 18 Jugend- und 4 Seniorenteams. am Spielbetrieb teil. Damit ist der TVHB in allen Altersklassen mit seinen Teams vertreten.
Pallamano
3. Liga Frauen: Staffel Nord - TV Hannover-Badenstedt vs. SV Grün-Weiß Schwerin
TV Hannover-Badenstedt Frauen·
Pallamano
3. Liga Frauen: Staffel Nord - TuS Bielefeld/Jöllenbeck vs. TV Hannover-Badenstedt
TuS Jöllenbeck e.V. Frauen·
Pallamano
3. Liga_Frauen: Staffel Nord - HSG Blomberg-Lippe II vs. TV Hannover-Badenstedt
HSG Blomberg-Lippe donne II·
Pallamano
3. Liga Frauen: Staffel Nord - TV Hannover-Badenstedt vs. SFN Vechta Frauen
TV Hannover-Badenstedt Frauen·
Pallamano
3. Liga Frauen: Staffel Nord - TV Hannover-Badenstedt vs. TuS 97 Bielefeld/ Jöllenbeck
TV Hannover-Badenstedt Frauen·
Pallamano
3. Liga Frauen: Staffel Nord - TSV Altenholz von 1948 vs. TV Hannover-Badenstedt
TSV Altenholz Frauen·
Pallamano
3. Liga Frauen: Staffel Nord - TV Hannover-Badenstedt vs. Buxtehuder SV II
TV Hannover-Badenstedt Frauen·
Pallamano
3. Liga Frauen: Staffel Nord - TV Hannover-Badenstedt vs. VfL Oldenburg II
TV Hannover-Badenstedt Frauen·
Pallamano
3. Liga Frauen: Staffel Nord - Frankfurter HC vs. TV Hannover-Badenstedt
Frankfurter HC Frauen·
Pallamano
3. Liga Frauen: Staffel Nord - TV Hannover-Badenstedt vs. SV Henstedt-Ulzburg
TV Hannover-Badenstedt Frauen·
Pallamano
3. Liga Frauen: Staffel Nord - TSV Nord-Harrislee vs. TV Hannover-Badenstedt
TSV Nord-Harrislee Frauen·
Pallamano
3. Liga Frauen: Staffel Nord - SV Grün-Weiß Schwerin vs. TV Hannover-Badenstedt
SV Grün-Weiß Schwerin Frauen·
Pallamano
3. Liga Frauen: Staffel Nord - TV Hannover-Badenstedt vs SV Todesfelde
TV Hannover-Badenstedt Frauen·
Pallamano
3. Liga Frauen: Staffel Nord - TV Hannover-Badenstedt vs. TSV Nord-Harrislee
TV Hannover-Badenstedt Frauen·
Pallamano
3. Liga Frauen: Staffel Nord - TV Hannover-Badenstedt vs. HSG Blomberg-Lippe II
TV Hannover-Badenstedt Frauen·
Pallamano
3. Liga Frauen: Staffel Nord - VfL Oldenburg II vs. TV Hannover-Badenstedt
VfL Oldenburg Frauen II·
Pallamano
3. Liga Frauen: Staffel Nord - TV Hannover-Badenstedt vs. TSV Altenholz
TV Hannover-Badenstedt Frauen·
Pallamano
3. Liga Frauen: Staffel Nord - Buxtehuder SV II vs. TV Hannover-Badenstedt
Buxtehuder SV Frauen II·
Pallamano
JBLH wA Vorrunde 2: Frankfurter Handball Club vs. TV Hannover-Badenstedt
Frankfurter HC U19w·
Pallamano
3. Liga Frauen: Staffel Nord - TV Hannover-Badenstedt vs. Frankfurter Handballclub
TV Hannover-Badenstedt Frauen·
Pallamano
3. Liga Frauen: Staffel Nord - SV Henstedt-Ulzburg vs. TV Hannover-Badenstedt
SV Henstedt-Ulzburg Frauen·
Pallamano
DM weibliche B-Jugend: TV Hannover-Badenstedt vs. TuS Steißlingen - VF-Rückspiel
TV Hannover-Badenstedt Frauen·
Pallamano
3. Liga Frauen: Staffel Nord - Berliner TSC vs. TV Hannover-Badenstedt
Berliner TSC - Handball·
Pallamano
3. Liga Frauen: Staffel Nord: TV Hannover-Badenstedt vs. TSV Altenholz von 1948
TV Hannover-Badenstedt Frauen·
Pallamano
3. Liga Frauen: Staffel Nord: SV Grün-Weiß Schwerin vs. TV Hannover-Badenstedt
SV Grün-Weiß Schwerin Frauen·
Pallamano
3. Liga Frauen: Staffel Nord: TV Hannover-Badenstedt vs. TSV Nord Harrislee
TV Hannover-Badenstedt Frauen·
Pallamano
3. Liga Frauen: Staffel Nord: TV Hannover-Badenstedt vs. LIT TRIBE 1912
TV Hannover-Badenstedt Frauen·
Pallamano
3. Liga Frauen: Staffel Nord: Buxtehuder SV II vs. TV Hannover-Badenstedt
Buxtehuder SV Frauen II·
Pallamano
3. Liga Frauen: Staffel Nord: Frankfurter Handball Club vs. TV Hannover-Badenstedt
Frankfurter HC Frauen·
Pallamano
3. Liga Frauen: Staffel Nord: SV Henstedt-Ulzburg vs. TV Hannover-Badenstedt
SV Henstedt-Ulzburg Frauen·
Pallamano
3. Liga Frauen: Staffel Nord: TV Hannover-Badenstedt vs. TuS 97 BI/Jöllenbeck
TV Hannover-Badenstedt Frauen·
Pallamano
3. Liga Frauen: Staffel Nord: VfL Oldenburg II vs. TV Hannover-Badenstedt
VfL Oldenburg Frauen II·