Tennis
Jannik Sinner (ITA) [1] vs. Carlos Alcaraz (ESP) [2] - Finale - Extended Highlights
US Open 2025 Men's Singles·
@us-open-2025-mens-singles
Sporteurope.TV zeigt die US Open 2025 im Livestream und on demand. In diesem Profil siehst Du alle Matches der Herren im Einzel.
Tennis
Jannik Sinner (ITA) [1] vs. Carlos Alcaraz (ESP) [2] - Finale - Extended Highlights
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Jannik Sinner (ITA) [1] vs. Carlos Alcaraz (ESP) [2] - Finale - Highlights
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Jannik Sinner (ITA) [1] vs. Carlos Alcaraz (ESP) [2] - Finale - kommentiert von Matthias Stach & Boris Becker Arthur Ashe Stadium
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Novak Djokovic (SRB) [7] vs. Carlos Alcaraz (ESP) [2] - Halbfinale - Highlights
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Jannik Sinner (ITA) [1] vs. Felix Auger-Aliassime (CAN) [25] - Halbfinale - Highlights
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Jannik Sinner (ITA) [1] vs. Felix Auger-Aliassime (CAN) [25] - Halbfinale - kommentiert von Markus Theil & Barbara Rittner - Arthur Ashe Stadium
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Novak Djokovic (SRB) [7] vs. Carlos Alcaraz (ESP) [2] - Halbfinale - kommentiert von Matthias Stach & Boris Becker - Arthur Ashe Stadium
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Jannik Sinner (ITA) [1] vs. Lorenzo Musetti (ITA) [10] - Viertelfinale - Highlights
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Karolina Muchova (CZE) [11] vs. Naomi Osaka (JPN) [23] - Viertelfinale - Highlights
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Jannik Sinner (ITA) [1] vs. Lorenzo Musetti (ITA) [10] - Viertelfinale - kommentiert von Markus Theil - Arthur Ashe Stadium
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Felix Auger-Aliassime (CAN) [25] vs. Alex De Minaur (AUS) [8] - Viertelfinale - Highlights
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Felix Auger-Aliassime (CAN) [25] vs. Alex De Minaur (AUS) [8] - Viertelfinale - kommentiert von Matthias Stach & Boris Becker - Arthur Ashe Stadium
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Novak Djokovic (SRB) [7] vs. Taylor Fritz (USA) [4] - Viertelfinale - Highlights
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Novak Djokovic (SRB) [7] vs. Taylor Fritz (USA) [4] - Viertelfinale - kommentiert von Markus Theil - Arthur Ashe Stadium
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Jiri Lehecka (CZE) [20] vs. Carlos Alcaraz (ESP) [2] - Viertelfinale - Highlights
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Jiri Lehecka (CZE) [20] vs. Carlos Alcaraz (ESP) [2] - Viertelfinale - kommentiert von Matthias Stach & Boris Becker - Arthur Ashe Stadium
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Jannik Sinner (ITA) [1] vs. Alexander Bublik (KAZ) [23] - Achtelfinale - Highlights
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Jannik Sinner (ITA) [1] vs. Alexander Bublik (KAZ) [23] - Achtelfinale - kommentiert von Matthias Stach & Boris Becker - Arthur Ashe Stadium
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Lorenzo Musetti (ITA) [10] vs. Jaume Munar (ESP) - Achtelfinale - Highlights
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Lorenzo Musetti (ITA) [10] vs. Jaume Munar (ESP) - Achtelfinale - kommentiert von Dennis Heinemann - Louis Armstrong Stadium
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Felix Auger-Aliassime (CAN) [25] vs. Andrey Rublev [15] - Achtelfinale - Highlights
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Leandro Riedi (SUI) vs. Alex De Minaur (AUS) [8] - Achtelfinale - Highlights
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Felix Auger-Aliassime (CAN) [25] vs. Andrey Rublev [15] - Achtelfinale - kommentiert von Mario Harter - Arthur Ashe Stadium
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Leandro Riedi (SUI) vs. Alex De Minaur (AUS) [8] - Achtelfinale - kommentiert von Andreas Thies - Louis Armstrong Stadium
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Novak Djokovic (SRB) [7] vs. Jan-Lennard Struff (GER) - Achtelfinale - Highlights
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Tomas Machac (CZE) [21] vs. Taylor Fritz (USA) [4] - Achtelfinale - Highlights
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Novak Djokovic (SRB) [7] vs. Jan-Lennard Struff (GER) - Achtelfinale - kommentiert von Matthias Stach & Boris Becker - Arthur Ashe Stadium
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Tomas Machac (CZE) [21] vs. Taylor Fritz (USA) [4] - Achtelfinale - kommentiert von Mario Harter - Louis Armstrong Stadium
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Adrian Mannarino (FRA) vs. Jiri Lehecka (CZE) [20] - Achtelfinale - Highlights
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Arthur Rinderknech (FRA) vs. Carlos Alcaraz (ESP) [2] - Achtelfinale - kommentiert von Andreas Thies - Arthur Ashe Stadium
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Adrian Mannarino (FRA) vs. Jiri Lehecka (CZE) [20] - Achtelfinale - kommentiert von Nicky Geuer - Louis Armstrong Stadium
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Alexander Bublik (KAZ) [23] vs. Tommy Paul (USA) [14] - 3. Runde - Highlights
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Daniel Altmaier (GER) vs. Alex De Minaur (AUS) [8] - 3. Runde - Highlights
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Alexander Zverev (GER) [3] vs. Felix Auger-Aliassime (CAN) [25] - 3. Runde - Highlights
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Alexander Zverev (GER) [3] vs. Felix Auger-Aliassime (CAN) [25] - 3. Runde - kommentiert von Andreas Thies - Louis Armstrong Stadium
US Open 2025 Men's Singles·