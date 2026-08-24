Tennis
Qualificazione: Stadium 17 - Giorno 1
US Open 2026 - Settimana dei tifosi·
@us-open-2026
Tennis
Qualificazione: Stadium 17 - Giorno 1
US Open 2026 - Settimana dei tifosi·
Tennis
Qualificazione: Court 16 - Giorno
US Open 2026 - Settimana dei tifosi·
Tennis
Qualificazione: Court 15 - Giorno
US Open 2026 - Settimana dei tifosi·
Tennis
Qualificazione: Court 14 - Giorno
US Open 2026 - Settimana dei tifosi·
Tennis
Qualificazione: Court 13 - Giorno
US Open 2026 - Settimana dei tifosi·
Tennis
Qualificazione: Court 12 - Giorno
US Open 2026 - Settimana dei tifosi·
Tennis
Qualificazione: Court 11 - Giorno
US Open 2026 - Settimana dei tifosi·
Tennis
Qualificazione: Court 10 - Giorno
US Open 2026 - Settimana dei tifosi·
Tennis
Qualificazione: Court 9 - Giorno
US Open 2026 - Settimana dei tifosi·
Tennis
Qualificazione: Court 8 - Giorno
US Open 2026 - Settimana dei tifosi·
Tennis
Aryna Sabalenka [1] vs. Amanda Anisimova (USA) [8] - Finale - Highlights
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Aryna Sabalenka [1] vs. Amanda Anisimova (USA) [8] - Finale - kommentiert von Matthias Stach, Boris Becker & Barbara Rittner - Arthur Ashe Stadium
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Naomi Osaka (JPN) [23] vs. Amanda Anisimova (USA) [8] - Halbfinale - Highlights
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Aryna Sabalenka [1] vs. Jessica Pegula (USA) [4] - Halbfinale - Highlights
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Naomi Osaka (JPN) [23] vs. Amanda Anisimova (USA) [8] - Halbfinale - kommentiert von Markus Theil und Barbara Rittner - Arthur Ashe Stadium
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Aryna Sabalenka [1] vs. Jessica Pegula (USA) [4] - Halbfinale - kommentiert von Matthias Stach & Boris Becker - Arthur Ashe Stadium
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Karolina Muchova (CZE) [11] vs. Naomi Osaka (JPN) [23] - Viertelfinale - Highlights
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Amanda Anisimova (USA) [8] vs. Iga Swiatek (POL) [2] - Viertelfinale - Highlights
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Karolina Muchova (CZE) [11] vs. Naomi Osaka (JPN) [23] - Viertelfinale - kommentiert von Mario Harter - Arthur Ashe Stadium
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Amanda Anisimova (USA) [8] vs. Iga Swiatek (POL) [2] - Viertelfinale - kommentiert von Mario Harter - Arthur Ashe Stadium
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Jannik Sinner (ITA) [1] vs. Carlos Alcaraz (ESP) [2] - Finale - Extended Highlights
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Jannik Sinner (ITA) [1] vs. Carlos Alcaraz (ESP) [2] - Finale - Highlights
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Jannik Sinner (ITA) [1] vs. Carlos Alcaraz (ESP) [2] - Finale - kommentiert von Matthias Stach & Boris Becker Arthur Ashe Stadium
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Novak Djokovic (SRB) [7] vs. Carlos Alcaraz (ESP) [2] - Halbfinale - Highlights
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Jannik Sinner (ITA) [1] vs. Felix Auger-Aliassime (CAN) [25] - Halbfinale - Highlights
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Jannik Sinner (ITA) [1] vs. Felix Auger-Aliassime (CAN) [25] - Halbfinale - kommentiert von Markus Theil & Barbara Rittner - Arthur Ashe Stadium
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Novak Djokovic (SRB) [7] vs. Carlos Alcaraz (ESP) [2] - Halbfinale - kommentiert von Matthias Stach & Boris Becker - Arthur Ashe Stadium
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Jannik Sinner (ITA) [1] vs. Lorenzo Musetti (ITA) [10] - Viertelfinale - Highlights
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Karolina Muchova (CZE) [11] vs. Naomi Osaka (JPN) [23] - Viertelfinale - Highlights
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Jannik Sinner (ITA) [1] vs. Lorenzo Musetti (ITA) [10] - Viertelfinale - kommentiert von Markus Theil - Arthur Ashe Stadium
US Open 2025 Men's Singles·