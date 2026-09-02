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Gael Monfils vs. Learner Tien

US Open 2026 - Singolare maschile
US Open 2026 - Singolare maschile

HIGHLIGHTS

Video-Highlights della partita Gael Monfils vs. Learner Tien nel 2. turno degli US Open il 03/09/2026 nell'ambito degli US Open. #USOpen #Tennis #highlightsmenssingles

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