Tennis
La conferenza: con Boris, Barbara, Stachi & Mario - Giorno 1
US Open 2026·
@us-open-2026-womens-singles
Tennis
La conferenza: con Boris, Barbara, Stachi & Mario - Giorno 1
US Open 2026·
1. Runde
Jasmine Paolini vs. Veronika Erjavec commento di Markus Theil
US Open 2026 - Singolare femminile·
1. Runde
Talia Gibson vs. Donna Vekic
US Open 2026 - Singolare femminile·
1. Runde
Kamilla Rakhimova vs. Barbora Krejcikova
US Open 2026 - Singolare femminile·
1. Runde
Renata Zarazua vs. Polina Iatcenko
US Open 2026 - Singolare femminile·
Tennis
Il Daily US Open+ Stream - Giorno 1
US Open 2026·
1. Runde
Jessica Pegula vs. Elena-Gabriela Ruse commento di Nicky Geuer
US Open 2026 - Singolare femminile·
1. Runde
Lucrezia Stefanini vs. Dayana Yastremska
US Open 2026 - Singolare femminile·
1. Runde
Shuai Zhang vs. Leylah Fernandez commento di Florian Heer
US Open 2026 - Singolare femminile·
1. Runde
Elvina Kalieva vs. Lanlana Tararudee
US Open 2026 - Singolare femminile·
Tennis
Aryna Sabalenka [1] vs. Amanda Anisimova (USA) [8] - Finale - Highlights
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Aryna Sabalenka [1] vs. Amanda Anisimova (USA) [8] - Finale - kommentiert von Matthias Stach, Boris Becker & Barbara Rittner - Arthur Ashe Stadium
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Naomi Osaka (JPN) [23] vs. Amanda Anisimova (USA) [8] - Halbfinale - Highlights
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Aryna Sabalenka [1] vs. Jessica Pegula (USA) [4] - Halbfinale - Highlights
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Naomi Osaka (JPN) [23] vs. Amanda Anisimova (USA) [8] - Halbfinale - kommentiert von Markus Theil und Barbara Rittner - Arthur Ashe Stadium
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Aryna Sabalenka [1] vs. Jessica Pegula (USA) [4] - Halbfinale - kommentiert von Matthias Stach & Boris Becker - Arthur Ashe Stadium
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Karolina Muchova (CZE) [11] vs. Naomi Osaka (JPN) [23] - Viertelfinale - Highlights
US Open 2025 Men's Singles·
Tennis
Amanda Anisimova (USA) [8] vs. Iga Swiatek (POL) [2] - Viertelfinale - Highlights
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Karolina Muchova (CZE) [11] vs. Naomi Osaka (JPN) [23] - Viertelfinale - kommentiert von Mario Harter - Arthur Ashe Stadium
US Open 2025 Women's Singles·
Tennis
Amanda Anisimova (USA) [8] vs. Iga Swiatek (POL) [2] - Viertelfinale - kommentiert von Mario Harter - Arthur Ashe Stadium
US Open 2025 Women's Singles·
Das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres wird über drei Wochen im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows ausgespielt. Nach der Fan Week und der Qualifikation startet am 30. August das Hauptfeld mit je 128 Spielerinnen und Spielern im Einzel.
Alle Zeiten in mitteleuropäischer Sommerzeit. Die Tagessessions beginnen um 17:00 Uhr, im Arthur Ashe Stadium um 18:00 Uhr; die Nightsession startet um 1:00 Uhr in der Nacht. Der Spielplan kann sich durch Wetter und Spielverlauf verschieben.
Die US Open 2026 laufen komplett auf SPORTEUROPE.TV — jedes Match auf jedem Court, live in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Los geht es am 24. August um 14:45 Uhr mit der kostenlosen Fan Week.
SPORTEUROPE.TV zeigt das gesamte Turnier in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Übertragen wird jedes Match auf jedem Court — nicht nur eine Auswahl. Schon am ersten Qualifikationstag sind es zehn Courts parallel.
Der All-Access-Pass kostet einmalig 24,90 € und gilt für das gesamte Turnier. Ein einzelner Turniertag ist ab 9,90 € zu haben. Kein Abo, keine Verlängerung — Sie zahlen einmal.
Alle Spiele dieses Tages, über alle Courts hinweg — einschließlich der Nightsession, die erst nach Mitternacht endet. Der Pass „Turniertag 1" umfasst zum Beispiel alles vom 30. August bis in die Nacht auf den 31. August.
Ja. Fan Week und Qualifikation zeigen wir ohne Pass und ohne Anmeldung. Der erste Ball fällt am 24. August um 14:45 Uhr, direkt mit zehn parallelen Courts.
Jedes Match steht direkt nach dem Ende auf Abruf bereit — im selben Pass, ohne Aufpreis. Wer die Nightsession verschlafen hat, sieht sie am nächsten Morgen.
Im Browser, in den Apps für iOS und Android und auf dem Fernseher über unsere Smart-TV-Apps. Der Pass gilt auf allen Geräten mit demselben Konto.