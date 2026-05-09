VfL Pfullingen vs. HBW Balingen-Weilstetten II VfL Pfullingen Männer 09/12/26, 19:15 IN ARRIVO Da 5,90 € Segui Video-Livestream della partita VfL Pfullingen vs. HBW Balingen-Weilstetten II della 3. Liga Handball Männer del 09/12/2026. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-suedPallamano3. Handball-Liga MännerVfL Pfullingen MännerHBW Balingen-Weilstetten Männer IIVfL Pfullingen Männer è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.