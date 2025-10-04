Livestream premium Pay per View 5,90 € VfL Pfullingen 26/ 59,90 € TSB Schwäbisch Gmünd 26/27 59,90 € . Liga Uomini Fase principale 26/27 69,90 € Continua VfL Pfullingen vs. TSB Schwäbisch Gmünd VfL Pfullingen Männer 29/08/26, 17:45 IN ARRIVO Da 5,90 € Segui Video-Livestream della partita VfL Pfullingen vs. TSB Schwäbisch Gmünd della 3. Liga Handball Männer del 29/08/2026. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-suedPallamano3. Handball-Liga MännerVfL Pfullingen MännerTSB Schwäbisch Gmünd UominiVfL Pfullingen Männer è responsabile del segnale live, dei commentatori e della moderazione della chat.