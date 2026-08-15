Kanurennsport
Livestream di Canottaggio veloce
martedì 1 settembremar 1 settembre
mercoledì 2 settembremer 2 settembre
giovedì 3 settembregio 3 settembre
Tutti i video e livestream
Canottaggio veloce
55. Deutsche Kanupolo Meisterschaft 2026
Deutscher Kanu-Verband·
Canottaggio veloce
. Campionato tedesco di canoa polo
Deutscher Kanu-Verband·
Canottaggio veloce
Deutsche Meisterschaften Kanu-Polo in Essen | Tag 1
Deutscher Kanu-Verband·
Canottaggio veloce
22. Hamelner Drachenboot Fun Regatta
Drachenboot·
Canottaggio veloce
Kanu-Slalom Sichtung - Kajak-Cross
Deutscher Kanu-Verband·
Canottaggio veloce
Kanu-Slalom Sichtung Rennen 7/8 (C1m & K1w)
Deutscher Kanu-Verband·
Canottaggio veloce
Kanu-Slalom Sichtung Rennen 7/8 (K1m & C1w)
Deutscher Kanu-Verband·
Canottaggio veloce
Kanu-Slalom Sichtung Rennen 5/6 (C1m & K1w)
Deutscher Kanu-Verband·
Canottaggio veloce
Nationale Qualifikation Kanu-Slalom Tag 3 | Nachmittags
Deutscher Kanu-Verband·
Canottaggio veloce
Kanu-Slalom Sichtung Tag 2 (C1m & K1w)
Deutscher Kanu-Verband·