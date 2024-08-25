04.09.26, 17:00 Uhr UPCOMING : Live in 22d • 9h • 37m • 44s

Video-Livestream des Testspiels EC Bad Nauheim vs. Hannover Indians am 04.09.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @lausitzerfuechse @dresdner-eisloewen