ProB Playoffs: LOK BERNAU vs. Bayer Giants Leverkusen - Halbfinale - Spiel 2

📺 LOK Bernau LIVE – Heimspiel gegen die Bayer Giants Leverkusen im Playoff Halbfinale! 🏀



Am 16. Mai 2025 ist es wieder Zeit für ein Heimspiel in der Sparkassen-Arena Bernau! 🚂🔥 In den Playoffs-Halbfinals der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProB empfangen wir die Bayer Giants Leverkusen in der LOK-Hölle. 💪



Falls ihr es nicht in die Halle schafft, müsst ihr nicht auf dieses Basketball-Highlight verzichten: Wir bringen euch das Spiel direkt nach Hause! 🎥 Der Livestream startet um 19:45 Uhr, damit ihr von der ersten Sekunde an dabei seid.



Unterstützt die LOK von der Couch aus – gemeinsam zum nächsten Sieg! 💛🖤



👉 Schaltet ein und erlebt das Spiel live im Stream!



Kommentiert von den LOK-Experten Jan Heide und René Schilling.



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