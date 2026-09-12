Premium-Livestream Pay per View 5,90 € MTV Großenheidorn 26/27 69,90 € HC Eintracht Hildesheim 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter MTV Großenheidorn vs. HC Eintracht Hildesheim MTV Großenheidorn Männer 10.04.27, 16:45 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen 3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels MTV Großenheidorn vs. HC Eintracht Hildesheim. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerMTV Großenheidorn MännerHC Eintracht Hildesheim MännerMTV Großenheidorn Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.