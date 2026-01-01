Premium-Livestream Pay per View 5,90 € TSV Anderten 26/27 59,90 € MTV Großenheidorn 26/27 59,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter MTV Großenheidorn vs. TSV Anderten MTV Großenheidorn Männer 22.12.26, 18:15 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen Video-Livestream der Partie MTV Großenheidorn vs. TSV Anderten der 3. Liga Handball Männer am 22.12.2026. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-nord-westHandball3. Handball-Liga MännerMTV Großenheidorn MännerTSV Anderten MännerMTV Großenheidorn Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.