Premium-Livestream Pay per View 5,99 € Teampass 26/27 Paderborn 109,99 € Teampass 26/27 SBB Baskets 109,99 € Weiter Spieltag 10Paderborn Baskets vs. SBB Börde Baskets Paderborn Baskets 18.11.26, 18:15 Uhr UPCOMING Ab 5,99 € Folgen BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA: Video-Livestream des Spiels Paderborn Baskets vs. SBB Börde Baskets. @2bblBasketballPaderborn BasketsSBB Börde BasketsBARMER 2. Basketball BundesligaPaderborn Baskets ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.