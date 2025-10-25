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ProA: Paderborn Baskets vs. RheinStars Köln

Paderborn Baskets
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Video-Livestream des Basketballspiels Paderborn Baskets vs. RheinStars Köln aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 25.10.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @paderborn-baskets @rheinstars-koeln

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Paderborn Baskets ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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