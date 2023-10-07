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ProA: Gartenzaun24 Baskets Paderborn vs. ART Giants Düsseldorf

Paderborn Baskets
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Video-Livestream des Basketballspiels Gartenzaun24 Baskets Paderborn vs. ART Giants Düsseldorf aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 2. Spieltag am 07.10.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa#basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @gartenzaun24-baskets-paderborn @art-giants-duesseldorf

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Paderborn Baskets ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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