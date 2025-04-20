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ProB Playoffs: Gartenzaun24 Baskets Paderborn vs. CATL Basketball Löwen - Achtelfinale - Spiel 1

Paderborn Baskets
Paderborn Baskets

Video-Livestream des Achtelfinalspiels 1 Gartenzaun24 Baskets Paderborn vs. CATL Basketball Löwen in den Playoffs der ProB am 20.04.2025 #basketball #prob #probsued #barmer2basketballbundesliga @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @gartenzaun24-baskets-paderborn @catl-basketball-loewen

BasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProACATL Basketball LöwenBARMER 2. Basketball Bundesliga
Paderborn Baskets ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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