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ProA: Gartenzaun24 Baskets Paderborn vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim

Paderborn Baskets ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
Paderborn Baskets
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01.03.24, 18:15 Uhr

Video-Livestream des Basketballspiels Gartenzaun24 Baskets Paderborn vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 24. Spieltag am 01.03.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga#basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @kreisbau-knights-kirchheim @gartenzaun24-baskets-paderborn

Basketball Paderborn Baskets Kreisbau Knights Kirchheim BARMER 2. Basketball Bundesliga
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