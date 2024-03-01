ProA: Gartenzaun24 Baskets Paderborn vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim

Video-Livestream des Basketballspiels Gartenzaun24 Baskets Paderborn vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 24. Spieltag am 01.03.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @kreisbau-knights-kirchheim @gartenzaun24-baskets-paderborn