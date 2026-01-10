ProA: Paderborn Baskets vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim

10.01.26, 18:15 Uhr
Video-Livestream des Basketballspiels Paderborn Baskets vs. Bozic Estriche Knights Kirchheim aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 10.01.2026. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @paderborn-baskets @kreisbau-knights-kirchheim
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