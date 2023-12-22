ProA: Gartenzaun24 Baskets Paderborn vs. Dresden Titans Paderborn Baskets 22.12.23, 18:15 Uhr Folgen Video-Livestream des Spiels Gartenzaun24 Baskets Paderborn vs. Dresden Titans aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA vom 14. Spieltag am 26.12.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @gartenzaun24-baskets-paderborn @dresden-titansBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAPaderborn BasketsDresden TitansPaderborn Baskets ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.