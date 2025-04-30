ProB Playoffs: Gartenzaun24 Baskets Paderborn vs. LOK BERNAU - Viertelfinale - Spiel 1

Video-Livestream des Viertelfinalspiels 1 Gartenzaun24 Baskets Paderborn vs. LOK BERNAU in den Playoffs der ProB am 30.04.2025 #basketball #prob #barmer2basketballbundesliga @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @gartenzaun24-baskets-paderborn @lok-bernau