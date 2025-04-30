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ProB Playoffs: Gartenzaun24 Baskets Paderborn vs. LOK BERNAU - Viertelfinale - Spiel 1

Paderborn Baskets
Paderborn Baskets

Video-Livestream des Viertelfinalspiels 1 Gartenzaun24 Baskets Paderborn vs. LOK BERNAU in den Playoffs der ProB am 30.04.2025 #basketball #prob #barmer2basketballbundesliga @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @gartenzaun24-baskets-paderborn @lok-bernau

BasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProALOK BERNAUBARMER 2. Basketball Bundesliga
Paderborn Baskets ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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