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ProB Nord: Gartenzaun24 Baskets Paderborn vs. Bayer Giants Leverkusen

Paderborn Baskets
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Video-Livestream des Basketballspiels Gartenzaun24 Baskets Paderborn vs. Bayer Giants Leverkusen in der BARMER 2. Basketball Bundesliga I ProB Nord am 12.10.2024 #basketball #prob #barmer2basketballbundesliga @gartenzaun24-baskets-paderborn @bayer-giants-leverkusen @barmer-2-basketball-bundesliga-proa

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Paderborn Baskets ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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