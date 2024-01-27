ProA: Gartenzaun24 Baskets Paderborn vs. EPG Baskets Koblenz Paderborn Baskets 27.01.24, 18:15 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Gartenzaun24 Baskets Paderborn vs. EPG Baskets Koblenz aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 19. Spieltag am 27.01.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @gartenzaun24-baskets-paderborn @epg-baskets-koblenzBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProAPaderborn BasketsEPG Baskets KoblenzPaderborn Baskets ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.