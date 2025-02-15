Deutsche Squash Bundesliga - PSC vs. Kaifu Ritter Hamburg 24.10.2026 13.00 Uhr

1. Spieltag der 1. Squash Bundesliga



BUNDESLIGAAUFTAKT!



Squash-Bundesliga 2026/27 | Paderborner SC – Kaifu Ritter Hamburg



Zum Auftakt der Bundesliga-Saison 2026/27 empfängt der Paderborner Squash Club die Kaifu Ritter aus Hamburg im heimischen Ahorn-Sportpark.



Mit einem verstärkten Kader und klaren Ambitionen startet der PSC in die neue Spielzeit. Zuschauer dürfen sich auf hochklassigen Squash und spannende Begegnungen freuen.



Samstag, 24. Oktober 2026

Spielbeginn: 13:00 Uhr



Wir wünschen viel Freude bei der Liveübertragung.



________________________________



Start des Streams: 12.55 Uhr

Start des Spiels: 13.00 Uhr