Squash
Deutsche Squash Bundesliga - PSC vs. Kaifu Ritter Hamburg 24.10.2026 13.00 Uhr
BUNDESLIGAAUFTAKT!
Squash-Bundesliga 2026/27 | Paderborner SC – Kaifu Ritter Hamburg
Zum Auftakt der Bundesliga-Saison 2026/27 empfängt der Paderborner Squash Club die Kaifu Ritter aus Hamburg im heimischen Ahorn-Sportpark.
Mit einem verstärkten Kader und klaren Ambitionen startet der PSC in die neue Spielzeit. Zuschauer dürfen sich auf hochklassigen Squash und spannende Begegnungen freuen.
Samstag, 24. Oktober 2026
Spielbeginn: 13:00 Uhr
Wir wünschen viel Freude bei der Liveübertragung.
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Start des Streams: 12.55 Uhr
Start des Spiels: 13.00 Uhr