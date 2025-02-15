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Squash

Deutsche Squash Bundesliga - PSC vs. Kaifu Ritter Hamburg 24.10.2026 13.00 Uhr

Paderborner Squash Club
Paderborner Squash Club

1. Spieltag der 1. Squash Bundesliga

BUNDESLIGAAUFTAKT!

Squash-Bundesliga 2026/27 | Paderborner SC – Kaifu Ritter Hamburg

Zum Auftakt der Bundesliga-Saison 2026/27 empfängt der Paderborner Squash Club die Kaifu Ritter aus Hamburg im heimischen Ahorn-Sportpark.

Mit einem verstärkten Kader und klaren Ambitionen startet der PSC in die neue Spielzeit. Zuschauer dürfen sich auf hochklassigen Squash und spannende Begegnungen freuen.

Samstag, 24. Oktober 2026
Spielbeginn: 13:00 Uhr

Wir wünschen viel Freude bei der Liveübertragung.

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Start des Streams: 12.55 Uhr
Start des Spiels: 13.00 Uhr

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Paderborner Squash Club ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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