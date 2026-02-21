Paderborner Squash Club @paderbornerbornersquashclub Folgen

Der Paderborner Squash Club e.V. ist der erfolgreichste Squash-Verein Europas:

12 Europapokalsiege, 19 Deutsche Meister-Titel mit den Männern und 9 Titel-Gewinne mit den Frauen stehen zu Buche und machen den PSC zum nationalen und internationale Rekordmeister.