@sportwerk-hamburg
Squash Bundesliga Team Sportwerk Hamburg
Squash
Squash Bundesliga 26/27: Sportwerk vs Hasbergen
Sportwerk Hamburg· Heute, 10:55 Uhr
Squash Bundesliga Sportwerk Hamburg vs. SC Hasbergen
Sportwerk Hamburg· 20.02.26, 17:55 Uhr
Sam Open 2025 day 2
Sportwerk Hamburg· 12.12.25, 10:00 Uhr
Sam Open 2025 Day 1
Sportwerk Hamburg· 11.12.25, 11:30 Uhr
Bundesligasaison 25/26: Sportwerk vs Kaifu Ritter
Sportwerk Hamburg· 07.12.25, 12:00 Uhr
Squash Bundesliga 25/26: Sportwerk vs Paderborn
Sportwerk Hamburg· 14.09.25, 11:00 Uhr
Marek Warmup
Sportwerk Hamburg· 18.03.25, 15:40 Uhr
Squash Bundesliga: Sportwerk vs Paderborner SC
Sportwerk Hamburg· 16.03.25, 12:00 Uhr
Squash Bundesliga 24/25: Sportwerk ggn Kaifu Ritter
Sportwerk Hamburg· 15.03.25, 12:00 Uhr
Squash Bundesliga 24/25: Hamburg ggn Bremen
Sportwerk Hamburg· 15.02.25, 12:00 Uhr
Wildcard Playoff
Sportwerk Hamburg· 23.01.25, 10:00 Uhr
Closed Satelite Sportwerk 2024
Sportwerk Hamburg· 23.05.24, 09:55 Uhr