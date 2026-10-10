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Sportschießen

1. Bundesliga Luftpistole in Pier (Tag 1)

SpSch St.Seb. Pier 2000
SpSch St.Seb. Pier 2000

1. Bundesliga Nord Luftpistole

Training der Mannschaften:
12:00-12:30 SV Lindwedel und Sgi Oelsnitz/Vogtland
12:45-13:15 SV Schirumer Leegmoor und SV 1935 Kriftel
13:30-14:00 Sp.Sch.St.Seb.Pier2000 und Freischütz Wathlingen

Wettkämpfe:
14:30 SV Lindwedel - Sgi Oelsnitz/Vogtland
16:00 SV Schirumer Leegmoor - SV 1935 Kriftel
17:30 Sp.Sch.St.Seb.Pier2000 - Freischütz Wathlingen



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@1-bundesliga-luftpistole
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