Futsal
Highlights: 6. Spieltag PCF Mülheim vs SC Preussen Münster
@dfbfutsal #fussball #hallenfussball #kleinfeldfussball #münster
Futsal
@dfbfutsal #fussball #hallenfussball #kleinfeldfussball #münster
Futsal
6. Spieltag: SC Preußen Münster vs. Jahn Regensburg - Futsal Bundesliga
SC Preußen 06 e. V. Münster Futsal·
Futsal
Highlights: 5. Spieltag SC Preussen Münster vs Hohenstein Ernstthal
SC Preußen 06 e. V. Münster Futsal·
Futsal
4. SPIELTAG: SC PREUSSEN MÜNSTER VS. HOHENSTEIN ERNSTTHAL - FUTSAL BUNDESLIGA
SC Preußen 06 e. V. Münster Futsal·
Futsal
Highlights: 4. Spieltag ESV Regensburg vs SC Preussen Münster
SC Preußen 06 e. V. Münster Futsal·
Futsal
Highlights: 3. Spieltag SC Preussen Münster vs YB Balkan Pfarrkirchen
SC Preußen 06 e. V. Münster Futsal·
Futsal
3. SPIELTAG: SC PREUSSEN MÜNSTER VS. YB Balkan Pfarrkirchen - FUTSAL BUNDESLIGA
SC Preußen 06 e. V. Münster Futsal·
Futsal
Highlights: 7. Spieltag Futsal Panthers Köln vs SC Preußen Münster
SC Preußen 06 e. V. Münster Futsal·
Futsal
Highlights: 15. Spieltag Futsal Jahn Regensburg vs SC Preußen Münster
SC Preußen 06 e. V. Münster Futsal·
Futsal
Highlights: 16. Spieltag SC Preußen Münster vs Futsal Panthers Köln
SC Preußen 06 e. V. Münster Futsal·
Futsal
Highlights: 17. Spieltag SC Preußen Münster vs TSV Weilimdorf
SC Preußen 06 e. V. Münster Futsal·