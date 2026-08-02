🇩🇪 EURO MOTO round 4 #oschersleben - Sonntag

Heute, 09:43 Uhr
Motorsport idm racing superbikerace
Der Rennsonntag LIVE präsentiert von Lukas Gajewski, Tommi Deitenbach und Danijel Peric.
11:45 Uhr – Welcome Moderation
11:50 Uhr – EURO MOTO SUPERBIKE RACE 1 (race start 12:00 Uhr)
12:55 Uhr – moto4 Northern Cup RACE 2 (race start 12:50 Uhr)
13:30 Uhr – Fan Walk (Mittagspause)
14:10 Uhr – EURO MOTO SUPERSPORT RACE 2 (race start 14:20 Uhr)
15:00 Uhr – EURO MOTO SPORTBIKE RACE 2 (race start 15:10 Uhr)
15:50 Uhr – EURO MOTO SUPERBIKE RACE 2 (race start 16:00 Uhr)
16:33 Uhr – Kawasaki ZX-4RR Cup RACE 2 (race start 16:40 Uhr)
Produktion: radioviktoria.media / Stephan Kraus
Alle Infos der EURO MOTO auch unter: http://www.euromoto.racing.de
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