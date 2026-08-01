🇩🇪 EURO MOTO round 4 #oschersleben - Samstag

Heute, 12:33 Uhr
Motorsport idm racing superbikerace
Rennen 1 der Sportbikes, Supersportler und Cup Klassen LIVE präsentiert von Lukas Gajewski, Tommi Deitenbach und Danijel Peric.
14:35 Uhr – Welcome Moderation + Superpole EURO MOTO SUPERBIKE
14:45 Uhr – Kawasaki ZX-4RR Cup RACE 1 (race start 14:50 Uhr)
15:25 Uhr – moto4 Northern Cup RACE 1 (race start 15:30 Uhr)
16:10 Uhr – EURO MOTO SPORTBIKE RACE 1 (race start 16:20 Uhr)
16:55 Uhr – EURO MOTO SUPERSPORT RACE 1 (race start 17:05 Uhr)
17:40 Uhr – TWIN Cup RACE 1 (race start 17:45 Uhr)
Alle Infos der EURO MOTO auch unter: http://www.euromoto.racing.de
Produktion: radioviktoria.media / Stephan Kraus
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