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ProB Nord: RASTA Vechta II vs. TSV Neustadt temps Shooters

RASTA Vechta II
RASTA Vechta II

Video-Livestream des Basketballspiels RASTA Vechta II vs. TSV Neustadt temps Shooters aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 26.10.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball#prob#barmer2basketballbundesliga @rastavechtazwei @tsv-neustadt-temps-shooters

BasketballRASTA Vechta IITSV Neustadt temps ShootersBARMER 2. Basketball Bundesliga
RASTA Vechta II ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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