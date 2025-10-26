ProB Nord: RASTA Vechta II vs. TSV Neustadt temps Shooters RASTA Vechta II 26.10.25, 15:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels RASTA Vechta II vs. TSV Neustadt temps Shooters aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 26.10.2025. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #prob #barmer2basketballbundesliga @rastavechtazwei @tsv-neustadt-temps-shootersBasketballRASTA Vechta IITSV Neustadt temps ShootersBARMER 2. Basketball BundesligaRASTA Vechta II ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.