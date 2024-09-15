06.09.26, 14:30 Uhr UPCOMING : Live in 24d • 7h • 7m • 31s

Video-Livestream des Testspiels Ravensburg Towerstars vs. HC Tiroler Wasserkraft Innsbruck am 06.09.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @ev-landshut @blue-devils-weiden