11.09.26, 17:30 Uhr UPCOMING : Live in 29d • 10h • 7m • 19s

Video-Livestream des Testspiels Ravensburg Towerstars vs. Schwenninger Wild Wings am 11.09.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. #del2 #eishockey #icehockey @del2 @ravensburg-towerstars