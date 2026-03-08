ProA: Rheinstars Köln vs. VfL SparkassenStars Bochum RheinStars Köln 08.03.26, 15:45 Uhr Folgen Video-Livestream des Basketballspiels Rheinstars Köln vs. VfL SparkassenStars Bochum aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 08.03.2026. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @rheinstars-koeln @sparkassenstars-bochumBasketballBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProARheinStars KölnVfL SparkassenStars BochumRheinStars Köln ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.