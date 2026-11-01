Premium-Livestream Pay per View 5,99 € Teampass 26/27 Kirchheim 109,99 € Teampass 26/27 Köln 109,99 € Weiter Spieltag 12RheinStars Köln vs. Kreisbau Kirchheim Knights RheinStars Köln 06.12.26, 15:45 Uhr UPCOMING Ab 5,99 € Folgen BARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA: Video-Livestream des Spiels RheinStars Köln vs. Kreisbau Kirchheim Knights. @2bblBasketballRheinStars KölnKreisbau Kirchheim KnightsBARMER 2. Basketball BundesligaRheinStars Köln ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.