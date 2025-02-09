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PK vom 09.02.2025: Science City Jena vs. Nürnberg Falcons

Science City Jena
Science City Jena

23. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 09. Januar 2025: Die Pressekonferenz nach dem Heimspiel von Science City Jena gegen die Nürnberg Falcons mit Ralph Junge (Headcoach Nürnberg) und Björn Harmsen (Headcoach Jena). @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @nuernberg-falcons-bc

BasketballNürnberg Falcons BCBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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