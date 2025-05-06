Playoff-PK vom 06.05.2025: Science City Jena vs. VfL SparkassenStars Bochum

3. Playoff-Viertelfinale der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 06.Mai 2025: Die Pressekonferenz nach dem Heimspiel von Science City Jena gegen die VfL SparkassenStars Bochum mit Felix Banobre (Headcoach Bochum) und Björn Harmsen (Headcoach Jena). @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @sparkassenstars-bochum