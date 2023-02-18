Pressekonferenz vom 18.02.2023: Medipolis SC Jena vs. Tigers Tübingen

23.Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 18.Februar 2023: Die Pressekonferenz nach dem Heimspiel von Medipolis SC Jena gegen die Tigers Tübingen mit Danny Jansson (Headcoach Tübingen) und Marius Linartas (Headcoach Jena). @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @medipolissc @tigers-tuebingen