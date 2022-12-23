Pressekonferenz vom 23.12.2022: Medipolis SC Jena vs. Dresden Titans

13. Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 23. Dezember 2022: Die Pressekonferenz nach dem Heimspiel von Medipolis SC Jena gegen die Dresden Titans mit Fabian Strauß (Headcoach Dresden) und Marius Linartas (Headcoach Jena). @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @medipolissc @dresden-titans