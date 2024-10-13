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ProA: Science City Jena vs. Uni Baskets Münster

Science City Jena
Science City Jena

Video-Livestream des Basketballspiels Science City Jena vs. Uni Baskets Münsteraus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 4. Spieltag am 13.10.2024. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @sc-jena @uni-baskets-muenster

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Science City Jena ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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