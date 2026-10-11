Badminton
1. Badminton BL: SC Union 08 Lüdinghausen - Blau-Weiss Wittorf-NMS - Court 2
#badminton #1-badminton-bundesliga @1-badminton-bundesliga @blau-weiss-wittorf-2
Badminton
#badminton #1-badminton-bundesliga @1-badminton-bundesliga @blau-weiss-wittorf-2
Badminton
1. Badminton BL: SC Union 08 Lüdinghausen - Blau-Weiss Wittorf-NMS - Court 1
SC Union 08 Lüdinghausen·
Badminton
1. Badminton BL: SC Union 08 Lüdinghausen - 1. BC Sbr.-Bischmisheim - Court 2
SC Union 08 Lüdinghausen·
Badminton
1. Badminton BL: SC Union 08 Lüdinghausen - 1. BC Sbr.-Bischmisheim - Court 1
SC Union 08 Lüdinghausen·
Badminton
2. Badminton BL-NORD: SC Union 08 Lüdinghausen (2) - STC BlauWeiss Solingen - C1
SC Union 08 Lüdinghausen·
Badminton
2. Badminton BL-NORD: SC Union 08 Lüdinghausen (2) - STC BlauWeiss Solingen - C2
SC Union 08 Lüdinghausen·
Badminton
2. Badminton BL-NORD: SC Union 08 Lüdinghausen (2) - 1. BC Recklinghausen - C2
SC Union 08 Lüdinghausen·
Badminton
2. Badminton BL-NORD: SC Union 08 Lüdinghausen (2) - 1. BC Recklinghausen - C1
SC Union 08 Lüdinghausen·
Badminton
Westdeutsche Meisterschaft O19 2025 - Freitag 03.01.2025 - Court 2
SC Union 08 Lüdinghausen·
Badminton
Westdeutsche Meisterschaft O19 2025 - Sonntag 05.01.2025 - Court 1
SC Union 08 Lüdinghausen·