 Zum Inhalt

Badminton

2. Badminton BL-NORD: SC Union 08 Lüdinghausen (2) - 1. BC Recklinghausen - C1

SC Union 08 Lüdinghausen
SC Union 08 Lüdinghausen

2. Badminton Bundesliga-Nord - SC Union 08 Lüdinghausen 2 vs. 1. BC Recklinghausen - Court 1 live aus der Drei-Burgen-Arena in Lüdinghausen
#badminton #2-badminton-bundesliga @2-badminton-bundesliga-nord @1bcrecklinghausen

Badminton1. BC Recklinghausen2. Badminton-Bundesliga Nord2-badminton-bundesliga
SC Union 08 Lüdinghausen ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

Weitere Videos und Fotos von SC Union 08 Lüdinghausen

Ähnliche Profile

Du hast zu viele aktive Geräte

Du hast das Gerätelimit erreicht.