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Sportkegeln Classic

2. Bundesliga Mitte Frauen: Schützengilde Bayreuth - TSV Breitengüßbach

Schützengilde Bayreuth Kegeln
Schützengilde Bayreuth Kegeln

Ab 13:00 Uhr:

2.Bundesliga Mitte Frauen
Schützengilde Bayreuth gegen TSV Breitengüßbach

@dkb
@dkbc

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Schützengilde Bayreuth Kegeln ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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