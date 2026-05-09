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SG Pforzheim/Eutingen vs. TSB Heilbronn-Horkheim

SG Pforzheim-Eutingen Männer
SG Pforzheim-Eutingen Männer

UPCOMING Ab 5,90 €

Video-Livestream der Partie SG Pforzheim/Eutingen vs. TSB Heilbronn-Horkheim der 3. Liga Handball Männer am 15.01.2027. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #handballnet #liga3 #dhb #staffel-sued

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SG Pforzheim-Eutingen Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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