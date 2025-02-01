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  4. 3. Liga: Staffel Süd - SG Pforzheim/Eutingen vs. HC Oppenweiler/Backnang

3. Liga: Staffel Süd - SG Pforzheim/Eutingen vs. HC Oppenweiler/Backnang

SG Pforzheim-Eutingen Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
SG Pforzheim-Eutingen Männer
SG Pforzheim-Eutingen Männer

01.02.25, 17:45 Uhr

Video-Livestream der Partie SG Pforzheim/Eutingen vs. HC Oppenweiler/Backnang in Staffel Süd der 3. Liga Handball Männer am 01.02.2025. @handball-net @deutscherhandballbund@3-handball-liga #handball    #liga3#dhb #staffel-sued @sg-pforzheim-eutingen @hcob-maenner

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