3. Liga: Staffel Süd - SG Pforzheim/Eutingen vs. HC Oppenweiler/Backnang

01.02.25, 17:45 Uhr
Video-Livestream der Partie SG Pforzheim/Eutingen vs. HC Oppenweiler/Backnang in Staffel Süd der 3. Liga Handball Männer am 01.02.2025. @handball-net @deutscherhandballbund @3-handball-liga #handball #liga3 #dhb #staffel-sued @sg-pforzheim-eutingen @hcob-maenner
18.10.25, 17:25 Uhr
04.05.25, 13:40 Uhr
26.10.25, 15:45 Uhr
27.09.25, 09:45 Uhr
30.08.25, 17:15 Uhr
09.05.22, 12:51 Uhr
20.09.25, 16:50 Uhr
15.02.25, 18:15 Uhr
27.09.25, 16:45 Uhr
02.03.25, 15:45 Uhr
24.08.25, 14:45 Uhr
11.10.25, 16:45 Uhr
18.01.25, 17:45 Uhr
02.02.25, 13:45 Uhr
13.12.25, 17:45 Uhr
28.02.26, 17:45 Uhr
14.03.26, 17:45 Uhr
30.03.25, 12:45 Uhr
19.01.25, 12:45 Uhr
22.11.25, 17:45 Uhr
08.11.25, 17:45 Uhr
09.03.25, 12:45 Uhr
31.01.26, 17:45 Uhr