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SG Pforzheim-Eutingen U19M

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Spielplan und nächste Livestreams

Sonntag, 13. SeptemberSo 13. September

Sonntag, 20. SeptemberSo 20. September

Sonntag, 27. SeptemberSo 27. September

Sonntag, 11. OktoberSo 11. Oktober

Sonntag, 18. OktoberSo 18. Oktober

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