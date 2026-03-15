SG Pforzheim-Eutingen U19M
@sg-pforzheim-eutingen-u19m
Spielplan und nächste Livestreams
Sonntag, 13. SeptemberSo 13. September
Ab 3,90 €
Sonntag, 20. SeptemberSo 20. September
Sonntag, 27. SeptemberSo 27. September
Ab 3,90 €
Sonntag, 11. OktoberSo 11. Oktober
Sonntag, 18. OktoberSo 18. Oktober
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