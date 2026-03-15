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JBLH mA 2. Liga Süd: HT München vs. SG Pforzheim-Eutingen

HT München U19M ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
HT München U19M
HT München U19M

15.03.26, 13:45 Uhr

Video-Livestream des Spiels HT München vs. SG Pforzheim-Eutingen in der 2. Liga JBLH Süd am 15.03.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. @ht-muenchen-u19m @sg-pforzheim-eutingen-u19m @handball-net @deutscherhandballbund@jblhmaennlich #handball    #jblh#dhb #Liga2S üd

Handball JBLH männlich HT München U19M SG Pforzheim-Eutingen U19M
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JBLH mA 2. Liga Süd: HT München vs. SG BBM Bietigheim
HT München U19M
JBLH mA 2. Liga Süd: HT München vs. SG BBM Bietigheim

20.09.25, 13:15 Uhr

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JBLH mA 2. Liga Süd: DJK SF Budenheim vs. HT München
DJK SF Budenheim U19m
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19.10.25, 13:45 Uhr

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JBLH mA 2. Liga Süd: HSG Hanau vs. SG Pforzheim-Eutingen
HSG Hanau U19m
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27.09.25, 09:45 Uhr

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3. Liga: Staffel Süd - HSG Konstanz vs. SG Pforzheim-Eutingen
HSG Konstanz Männer
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18.10.25, 17:25 Uhr

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JBLH mA DHB-Pokalfinale: HT München vs. VfL Gummersbach- Rückspiel
HT München U19M
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18.04.26, 13:45 Uhr

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mJA SG Pforzheim-Eutingen vs. VfL Horneburg - DHB-Pokal Finale - Rückspiel
SG Pforzheim-Eutingen Männer
mJA SG Pforzheim-Eutingen vs. VfL Horneburg - DHB-Pokal Finale - Rückspiel

04.05.25, 13:40 Uhr

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mJA VfL Horneburg vs. SG Pforzheim-Eutingen - DHB-Pokal Finale - Hinspiel
VfL Horneburg-U19m
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26.04.25, 14:40 Uhr

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3. Liga: Staffel Süd - TSV Neuhausen/Filder 1898 vs. SG Pforzheim-Eutingen
TSV Neuhausen/Filder 1898 Männer
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26.10.25, 15:45 Uhr

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3. Liga: Staffel Süd - Saase3 Leutershausen vs. SG Pforzheim-Eutingen
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3. Liga: Staffel Süd - Saase3 Leutershausen vs. SG Pforzheim-Eutingen

30.08.25, 17:15 Uhr

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JBLH mA 2. Liga Süd: HT München vs. HG Oftersheim/Schwetzingen
HT München U19M
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08.11.25, 14:15 Uhr

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15.03.26, 11:15 Uhr

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JBLH mA 2. Liga Süd: HT München vs. HSG Rodgau Nieder-Roden
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02.02.25, 13:45 Uhr

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JBLH mB Vorrunde 8: HT München vs. TSV München-Allach 09
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JBLH mB Vorrunde 8: HT München vs. TSV München-Allach 09

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