JBLH mA 2. Liga Süd: HT München vs. SG Pforzheim-Eutingen

Video-Livestream des Spiels HT München vs. SG Pforzheim-Eutingen in der 2. Liga JBLH Süd am 15.03.2026. Die Clubs werden an den Erlösen finanziell beteiligt. @ht-muenchen-u19m @sg-pforzheim-eutingen-u19m @handball-net @deutscherhandballbund @jblhmaennlich #handball #jblh #dhb #Liga2S üd